10 bandes dessinées à dévorer pendant le confinement

Vous avez aimé le film Scott Pilgrim réalisé par Edgar Wright, mais vous n’avez jamais lu la BD dont il est adapté ? C’est le moment ! Ce comics scénarisé et dessiné par Bryan Lee O’Malley est un pur plaisir, drôle, léger et accessible, exactement le rayon de soleil dont on a besoin en ce moment. Scott est un garçon un peu nul qui joue dans un groupe de rock plutôt mauvais. Lorsqu’il rencontre la belle Ramona Flowers, il n’a plus qu’une obsession : sortir avec elle ! Sauf qu’il va d’abord devoir combattre et vaincre les sept ex maléfiques de Ramona.



Scott Pilgrim c’est un concentré de folie et d’humour mélangé à des références geek qui feront le bonheur des fans de jeux vidéo. Si vous avez déjà vu le film, ne vous empêchez pas de lire le comics : en six tomes, il prend le temps de plus développer les personnages, et il vous propose de belles doses de tranches de rire. La série est maintenant disponible en doubles tomes, ce qui fait au final trois gros volumes à dévorer.