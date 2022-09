Comment un patch vieux de 20 ans ralentissait les machines Linux sous AMD

« L'ACPI est un désastre complet à tout point de vue. Mais nous sommes en quelque sorte coincés avec elle. Si des gens d'Intel écoutent ceci et que vous avez quelque chose à voir avec l'ACPI, tirez-vous une balle maintenant, avant de vous reproduire ». Des propos fleuris tenus un an après que le kernel Linux ne commence à prendre en charge l'ACPI. Et comme le précise The Register, c'est justement sur cette période qu'un bug avait été découvert sur certaines machines AMD Athlon utilisant alors des chipsets VIA.