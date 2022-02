Kia met de la technologie hybride rechargeable dans son Sportage

Sous le capot, le Kia Sportage PHEV revendique une puissance totale de 261 chevaux (contre 226 pour le modèle hybride), grâce à son moteur 1,6 L turbo combiné à un bloc électrique de 66,8 kW. Le tout est alimenté par une batterie de 13,8 kWh et couplé à une boîte automatique à six rapports. Il s'agit du même groupe motopropulseur déjà étrenné par les Kia Sorento et autres Hyundai Tucson et Santa Fe.