Le FPS CrossfireX repoussé à 2021

Très populaire du côté des PC, la licence Crossfire devait débarquer en 2020 exclusivement sur Xbox One et Xbox Series X | S. Cette version proposera un mode solo développé par Remedy Entertainment (Alan Wake, Control) et un multijoueur conçu par Smilegate Entertainment. C'est ce dernier studio qui a pris la parole dans le but d'officialiser le report du jeu.