Vous pouvez désormais jouer avec Link... dans Super Mario Maker 2 !

Un peu de Legend of Zelda dans Super Mario Maker 2

Source : Kotaku

C'est via une mise à jour (gratuite) disponible le 5 décembre, que les joueurs devont pouvoir intégrer le héros légendaire Link (en provenance directe de) à leurs niveaux.Link sera évidemment jouable, et disposera de quelques caractéristiques propres comme la possibilité d'atteindre des interrupteurs éloignés avec ses flèches, ou encore de réaliser une attaque en piqué, sans oublier les indispensables lancés de bombes.En plus du personnage de Link, cette mise à jour ajoute de nouveaux éléments de stage et de nouveaux ennemis. On peut ainsi retrouver le bloc Turbo, la pièce Gelée, le bloc P, le fameux Spike ou encore le cactus Pokey.Cette mise à jour 2.0.0 poursera disponible ce jeudi 5 décembre.