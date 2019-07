Le jeu de rôle anti-Brexit "Not Tonight" débarque sur Switch

© Engadget

Le Brexit comme point de départ

C'est un terrain encore peu exploré que celui de laau rayon des jeux vidéo. D'autant plus lorsque le sujet est d'une actualité aussi brûlante et que la prise de position des créateurs est aussi claire et assumée. En effet, Tim Constant qui est à l'initiative du jeu, ne fait pas de mystère sur ses opinions et sur le message qu'il souhaite faire passer avecL'histoire : dans une Grande-Bretagne refermée sur elle-même et fascisée, le personnage que vous incarnez est un videur talentueux recruté par l'État pour contrôler le flux des immigrés - comprenez, les repousser - aux portes du pays. C'est un jeu entrant dans la catégorie des, qui a en plus le mérite de confronter le protagoniste à des questions morales.Si l'univers est globalement sombre et angoissant,mélange les genres en intégrant. Il réussit le pari de déstabiliser le gamer tout en restant avant tout un jeu, avec donc pour but premier de distraire et d'amuser.Sur, le jeu proposera un nouveau contenu développé par PanicBarn et édité par No More Robots. L'occasion de démocratiser l'univers singulier de ce jeu d'anticipation.