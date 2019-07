Tetris 99 : la version physique arrive... avec 12 mois de Nintendo Switch Online "offerts"

Tetris 99 aussi en version boite

Source : Gamekult

Véritable fer de lance du, et disponible uniquement au format dématérialisé,va donc être. Un jeu proposé «» aux abonnés Nintendo Switch Online, mais qui sera évidemment payant en boutiques.Si Nintendo n'a pas officialisé le moindre tarif, on peut imaginer quesera proposé au prix de. Pour ce prix, on aura donc Tetris 99 sur une, avec le(proposé à 9,99 euros sur l'eShop). À cela s'ajoute un abonnement de 12 mois au Nintendo Switch Online, d'une valeur de 19,99 euros.Les amateurs de jeux en version physique (et ils sont nombreux) devront donc patienter jusqu'au 20 septembre prochain pour ajouter ce Tetris 99 à leur collection. Notons queen local sont attendus prochainement, et que le DLC Battle Block propose du jeu en solo.