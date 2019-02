Nintendo : le DLC de Smash Bros pourrait corrompre vos sauvegardes

Une carte SD contrefaite serait responsable des sauvegardes perdues

Super Smash Bros. Ultimate n'en est pas à son premier bug

Source : TechRadar

Certains joueurs de Super Smash Bros. Ultimate ont eu une bien mauvaise surprise après l'installation du premierbaptisé Piranha Plant. Ils ont constaté que leurs données de sauvegardes présentes suront été corrompues après l'application du patch.Sur Reddit les plaintes s'accumulent et pointent du doigt des cartes SD contrefaites du modèle Samsung EVO Select 256 Go. Elles sont évidemment vendues sans les différents systèmes qualité du constructeur et auraient pu rencontrer une incompatibilité avec la Nintendo Switch.De son côté Nintendo assure ne pas rencontrer ce type de problème lors des vérifications du DLC de son jeu phare. Dans un communiqué l'éditeur japonais déclare «».Pourtant Super Smash Bros. Ultimate est déjà connu pour ses nombreux. Les joueurs ont découvert que les batailles entre les personnages Isabelle et Villager pourraient faire crasher le jeu, tandis que certains joueurs téléchargeant leur avatar gratuit, Piranha Plant, ne pouvaient pas le trouver dans la liste des combattants après l'installation de la mise à jour.Espérons que Nintendo prenne le problème avec plus de considération et propose rapidement unpour éviter ce type d'ennui fâcheux aux joueurs.