🎮 Nintendo Switch : Découvrez les packs de noël chez Cdiscount

Appuyez sur le champignon, les packs Switch + Mario Kart 8 Deluxe débarquent pour Noël

Contrairement à ses homologues Sony ou Microsoft (et feu Sega), Nintendo a toujours su créer des jeux idéalement pensé pour le multi-joueurs. En reprenant l'univers Mario, et en le déclinant à toutes les sauces (jeux de sports, jeux de plateaux, jeux de bastons et cie), l'éditeur nous a proposé des expériences ludiques et amusantes capables de réunir toute la famille autour de la télévision. Avec la Switch, cette tendance va encore plus loin, car il est désormais possible de profiter des joies d'un Super Smash Bros ou d'un Mario Party à la maison comme en déplacement.Mais le roi des jeux multi-joueurs à la sauce Mario reste sans conteste Mario Kart, le jeu de course emblématique de la marque, qui voit Mario, Bowser, Luigi et autres Yoshi s'affronter sur des courses toutes plus folles les unes que les autres. C'est pourquoi aujourd'hui nous vous proposons de découvrir des packs incluant la Switch, le jeu Mario Kart 8 Deluxe et un autre titre autour de l'univers de Mario, certains incluant deux volants adaptés aux Joy Cons.Console au succès retentissant, la Nintendo Switch sera assurément l'un des best selle de cette fin d'année, et avec des offres comme celles-ci, cela n'a rien d'étonnant. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire si vous souhaitez passer des moments inoubliables autour d'une bonne partie de Mario Kart.