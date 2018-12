🎮 Sélection Cdiscount : 12 packs Nintendo Switch + jeux à mettre sous le sapin

Des Switch comme s'il en pleuvait : douze packs à découvrir au pied du sapin

Depuis sa sortie début 2017, la Switch a su s'imposer comme un acteur majeur de la scène vidéoludique actuelle. Il faut dire que la petite dernière de Nintendo à quelques arguments qui jouent en sa faveur. A commencer par sa double casquette de console de salon et de console portable, qui permet d'un simple geste de débuter une partie chez soi, sur un téléviseur, et de la poursuivre, par exemple, dans les transports en communs (ou bien installé sous la couette). Au-delà de cette versatilité d'utilisation, la Switch peut aussi compter sur une tripotée de jeux de qualité, que ce soient les traditionnels Mario, Zelda et autres Minecraft, ou la ribambelle de jeux indépendants qui sont portés dessus via la boutique en ligne de la console. Pour l'occasion, nous vous proposons de vous rendre chez Cdiscount afin d'y découvrir une douzaine de packs comprenant la Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe, une housse de transport pour la console, ainsi qu'un jeu supplémentaire.Avec des hits comme Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey ou encore le très attendu Super Smash Bros Ultimate, nul doute que vous saurez faire des heureux en optant pour l'un ou l'autre de ces packs. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire maintenant !