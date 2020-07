Le patron de Nintendo s'excuse pour les problèmes de Joy-Con drift

Des excuses… mais pas de promesses

Forcément interrogé par ses investisseurs sur le « joy-con drift », Shuntaro Furukawa n’a pas balayé la question. Pas plus qu’il n’apporte de bonnes nouvelles aux joueurs, ceci dit.

« À propos des Joy-Con, nous nous excusons pour la gêne occasionnée à nos clients, commence par répondre le président de Nintendo. Nous œuvrons pour améliorer nos produits, mais comme le Joy-Con est touché par une action de groupe aux États-Unis et que cela est toujours en cours, nous préférerions nous abstenir de répondre à toute question spécifique [sur le sujet] ».

On l’a compris : tant que la class-action est toujours en cours aux États-Unis, on ne risque pas de voir Nintendo prendre ouvertement position sur le sujet. En France également, l’association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir avait mis en demeure Nintendo France pour les mêmes motifs. À défaut de nouveaux modèles de manettes plus robustes conçues par Nintendo, la firme se serait engagée à remplacer les joy-con défectueux, même si la garantie a expiré.