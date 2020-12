Bayonetta débarque par surprise sur Nintendo Switch... via The Wonderful 101 Remastered

Disponible depuis le mois de mai, The Wonderful 101 Remastered refait parler de lui en cette fin d'année. En effet, une mise à jour permet aux joueurs de profiter d'une nouvelle recrue de choix, avec « Wonder-Bayonetta » !

Via des « Wonderful Codes », le jeu permet de déverrouiller du contenu bonus. Il faut par exemple entrer le code « UMBRANGIFT » pour déverrouiller Bayonetta, et « ANGELSLAYERS » pour s'offrir Wonder-Jeanne et Wonder-Rodin. Alors certes, ce n'est pas (encore) Bayonetta 3, mais c'est toujours ça.