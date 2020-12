DOOM Eternal mettra le feu sur Nintendo Switch dès le 8 décembre

Panic Button, le studio en charge du portage sur Nintendo Switch de DOOM 2016, reboot réussi de la franchise développée par id Software, rempile pour le portage de DOOM Eternal. L'opus précédent avait été initialement conçu pour PC, PS4 et Xbox One, et son portage sur Switch s'est révélé de plutôt bonne facture, compte tenu du hardware plus limité de la console hybride de Nintendo.

Au regard du trailer de ce portage de DOOM Eternal, malgré des graphismes forcément moins fournis que sur les autres plateformes, la fluidité devrait aussi être au rendez-vous. Le gameplay, lui, devrait ressembler peu ou prou à celui sur Xbox One et PS4.

Les joueuses et joueurs de Nintendo Switch pourront ainsi profiter de cet excellent titre où bon leur semble dès le 8 décembre. Rien de mieux qu'un peu d'Enfer pour animer l'approche des fêtes de fin d'année.