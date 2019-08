Steam permet désormais de filtrer les jeux auxquels vous avez joué sur une autre plateforme

Vous avez déjà joué à un jeu autre part ? Steam veut le savoir

We shipped another change based on feedback and player requests. https://t.co/eWev9oHKkL — Alden Kroll (@aldenkroll) August 14, 2019

Source : Neowin

vous permet désormais de faire savoir si vous avez déjà tâté un jeu sur une autre plateforme, comme la PlayStation 4 ou Xbox One, pour affiner vos futures recherches.Comme le montre le tweet ci-dessous d'un membre des équipes de Valve, c'est unequi est apparue sur Steam. Lorsqu'un jeu apparaît, vous pourrez indiquer au service que vous y avez déjà joué sur une autre plateforme. De quoi ne plus revoir ce dernier apparaître et affiner l'algorithme dédié aux recherches.Un affinement de la recherche nécessaire pour Valve, qui détient le géant Steam et leader du milieu, face à la guerre commerciale qui l'oppose depuis peu à l'Epic Games Store.Comme l'explique l'employé de Valve dans son tweet, cette nouveauté arrive après suggestion des joueurs.