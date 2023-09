Steam fête ses 20 ans : jusqu'à 20 % de réduction sur le Steam Deck !

Malgré l'arrivée récente de nombreux concurrents (dont la ROG Ally signée ASUS), le Steam Deck conserve une aura toute particulière auprès des joueurs, et nombreux sont ceux à lorgner sur la console hybride de Valve, qui a désormais plus d'un an. Bonne nouvelle aujourd'hui, puisqu'à l'occasion des 20 ans de sa plateforme Steam, l'Américain Valve a décidé d'abaisser (temporairement) le prix de la machine.