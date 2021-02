Valheim : après seulement une semaine en accès anticipé sur Steam, le jeu atteint déjà le million de ventes

Valheim est donc un jeu de survie se déroulant dans un monde éponyme, le dixième de la mythologie nordique, qui fait office de purgatoire. Le joueur y est transporté par les Valkyries après être vaillamment tombé au combat. Le rôle du joueur et de ses amis est donc de le protéger des créatures et ennemis des dieux.

Jusqu'à 10 joueurs peuvent se rassembler sur un serveur indépendant et dédié pour évoluer librement dans ce monde scandinave fantastique. Ils devront coopérer pour survivre en accomplissant toutes les tâches nécessaires à la survie afin d'explorer cette terre de plus en plus hostile.

Le monde en question est généré procéduralement et chaque serveur s'annonce donc totalement différent. Le système de combat se veut exigeant avec des parades et des esquives à placer au bon moment, et un vaste arsenal est au rendez-vous. Une bonne maîtrise des arts de la guerre sera nécessaire pour terrasser les créatures les plus dangereuses, mais un butin saura récompenser les plus braves.

Jeu de survie oblige, il sera possible de remodeler Valheim selon l'envie de ses résidents. Maisons longues, drakkars, fermes, fortifications, tout est bon pour vivre et survivre sur cette terre mythologique. La fabrication sera un élément central de la survie pour créer des armes et brasser son propre hydromel (cette partie-là est primordiale, avec modération, bien sûr).