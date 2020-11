PS5 : FAQ, gameplay, suivez notre live de lancement dès 21h !

Si vous n'avez pas lu notre test complet de la PlayStation 5, nous tacherons de vous éclairer sur tous les points importants de la nouvelle console next-gen de Sony : DualSense, design, performances, interface et bien sûr les jeux ! Pour l'occasion nous jouerons à Demon's Souls (ou plutôt on mourra lamentablement), Spider-Man, CoD Black Ops Cold War, Astro's Playroom, et Assassin's Creed Valhalla. Nous reviendrons également sur la rétrocompatibilité de certains des titres phares de la PS4. Funkee & Beardy alias Michel & Michel seront vos maitres de cérémonie pour cette soirée, alors venez nombreux !