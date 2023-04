Voilà l'iconique et monstrueuse Jeep Wrangler transformée en un tout aussi monstrueux concept électrique

Si la première version disposait d'un bloc électrique de 289 ch, ce nouveau concept Magneto 3.0 propose, quant à lui, un nouveau moteur électrique, doté de deux modes de puissance avec au choix 289 ch et 370 Nm, ou bien la puissance totale de l'ensemble, soit pas moins de 659 ch et 1220 Nm de couple. Côté batterie, on retrouve ici un bloc de 70 kWh.