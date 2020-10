Le Jaguar E-Pace va lui aussi être électrifié avec une version PHEV

Jaguar continue sa transition vers l'électrification en s'attaquant cette fois à son petit SUV coupé nommé E-Pace. Pour ratisser au plus large en termes de clientèle, la marque a tout de même laissé sept moteurs différents au catalogue, en plus de l'ajout du PHEV. Trois moteurs diesel et quatre blocs à essence sont disponibles, dont deux avec une hybridation légère pour chaque carburant.