Sur X.com c'est Elon qui décide, et l'utilisateur @X en a fait les frais !

Le changement de nom de Twitter en « X » devrait entraîner de nombreux problèmes légaux, que ce soit avec des géants comme Microsoft ou Meta, ou bien plus simplement des plus petites entités qui pourront porter plainte. L'autre difficulté, c'était de changer le nom de la direction sur le réseau social, qui a abandonné le @Twitter pour @X.

Problème, celui-ci avait déjà un propriétaire, du nom Gene X Hwang, photographe à San Francisco, qui avait ouvert ce compte en 2007. On pouvait imaginer qu'il avait alors touché le gros lot, et qu'il pourrait revendre les droits de son nom d'utilisateur à la plateforme pour un joli paquet de billets. Eh bien, étonnamment (ou non), ce ne fut pas le cas !