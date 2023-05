Microsoft a-t-il utilisé abusivement les données de Twitter ? L'avocat d'Elon Musk en est convaincu

En effet, selon The New York Times et The Wall Street Journal, l'avocat de Twitter, Alex Spiro, aurait envoyé un courrier à Microsoft dans lequel il affirme : « Microsoft pourrait avoir enfreint plusieurs dispositions de l'accord pendant une période prolongée ».

Dans le détail, Microsoft aurait utilisé plus de données qu'il ne lui aurait été autorisé et aurait en plus partagé ces mêmes données avec des agences gouvernementales, et ce, sans avoir obtenu les autorisations nécessaires. Dernier grief présenté par l'avocat, Microsoft aurait par ailleurs refusé de payer pour l'utilisation faite des données issues de Twitter.

Les problèmes entre les deux entités sont nés en ce début d'année, quand Twitter avait mis fin au régime gratuit de son API, à travers laquelle Microsoft faisait usage des données de Twitter. Depuis, le prix de l'API a explosé, avec certaines factures pouvant aller jusqu'à 50 000 dollars par mois.