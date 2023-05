Toujours mieux, Elon Musk menace maintenant la radio nationale américaine

Une inactivité qui a fini par faire tiquer chez Twitter. La radio a ainsi reçu plusieurs mails dans lesquels, du fait de leur inactivité, Elon Musk la menace de saisir le compte et de le transférer à une autre entité. « La NPR va-t-elle recommencer à publier des messages sur Twitter, ou devrions-nous confier @NPR à une autre société ? » a-t-il ainsi demandé.

Une menace particulièrement grave, même dans l'univers confus actuel de l'oiseau bleu, puisqu'elle pourrait aisément mener à des usurpations d'identité. Il est difficile pour le moment de savoir s'il s'agit de simples menaces ou d'une possibilité réelle. Selon les règles de Twitter, un compte est normalement considéré inactif, et donc pouvant à terme être suspendu, sur la base de la connexion (30 jours sans connexion) et non pas sur l'absence prolongée de publications.