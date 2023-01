Vous auriez pu faire l'acquisition d'une statue géante du logo de Twitter... pour 100 000 dollars

Ainsi, c'est une vente aux enchères un peu spéciale qui a été organisée par Heritage Global Partners. En effet, plusieurs centaines d'objets en provenance du siège de Twitter à San Francisco ont été mis en vente. Et si l'organisateur n'a pas dévoilé publiquement les résultats finaux de cette vente, la BBC a pu visualiser certains prix peu avant la fin des enchères.

La pièce maitresse de cette vente aux enchères fut incontestablement une statue géante du logo de Twitter, avec un oiseau bleu qui a été adjugé à plus de 100 000 dollars. Parmi les objets vendus, on retrouve également une jardinière en forme de symbole « @ », qui a trouvé preneur pour plus de 15 000 dollars. Une large table en bois, issue d'une salle de conférence, a quant à elle été vendue plus de 10 000 dollars.