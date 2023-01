COVID-19 : des labos auraient fait pression sur Twitter pour censurer les partisans d'un vaccin générique

L'affaire révélée par le très sérieux média d'investigation américain The Intercept a tout d'un nouveau scandale pour les grandes entreprises de l'industrie pharmaceutique, et accessoirement pour Twitter. À la toute fin de l'année 2020, une lobbyiste travaillant à l'époque pour Twitter Allemagne et spécialisée dans les politiques publiques, Nina Morschhaeuser, fut alertée par le gouvernement d'outre-Rhin et l'entreprise BioNTech au sujet d'une campagne devant viser, sur le réseau social, les Big Pharma développant un vaccin contre la COVID-19. L'affaire est allée loin, Twitter ayant subi des pressions pour faire taire les militants souhaitant le partage des brevets et la vaccination des populations les plus démunies à l'aide de doses génériques.