Sécurité : l'ancien responsable de la sécurité de Twitter a des révélations à nous faire

La réaction de Twitter ne s'est pas fait attendre. Parag Agrawal, l'actuel P.-D.G. du réseau social, a envoyé un mémo à ses équipes dont le contenu a été ensuite repris par divers médias américains et dans un communiqué de presse.

Le ton employé est offensif, l'actuel dirigeant expliquant que Peiter Zatko a été licencié en janvier 2022 « pour son manque de leadership et ses piètres performances ». Il balaie également d'un revers de main toutes les accusations contenues dans la plainte, parlant d'un « faux récit, truffé d'incohérences et d'inexactitudes, et présenté sans contexte important » et estime que Zatko « était responsable de nombreux aspects de ce travail qu'il dépeint maintenant de manière inexacte plus de six mois après son licenciement ».

Il n'empêche que cette longue plainte provenant de l'un des anciens dirigeants ne pouvait plus mal tomber pour Twitter. Nul doute qu'Elon Musk et ses avocats ne se priveront pas d'en exploiter chaque élément lors du procès qui se tiendra à partir du 17 octobre prochain pour appuyer leur argumentation quant aux mensonges du réseau social vis-à-vis du nombre de faux comptes inscrits.