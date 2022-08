Plus de 3000 applications présentent une vulnérabilité compromettant votre compte Twitter

CloudSEK n'a pas dévoilé publiquement la liste des applications concernées, puisque les développeurs sont actuellement en train de réparer cette faille de sécurité. L’entreprise a néanmoins précisé qu’elles comptabilisent au minimum entre 50 000 et 5 millions de téléchargements. Le panel est varié, allant des applications de transport, de radio, des lecteurs de e-book, des apps de grands journaux, de banques, des GPS pour cyclistes, agendas et bien plus encore.