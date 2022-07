Twitter teste une fonctionnalité permettant à deux utilisateurs de cocréer un tweet

Les deux utilisateurs tagués peuvent ensuite poursuivre la conversation par messages privés. Mais il existe des limites à cette fonctionnalité, comme le fait que les réponses au tweet coécrit ne s'adressent qu'à son auteur principal, et non aux deux. La phase de test des CoTweets n'est par ailleurs disponible que pour une durée limitée. Reste à voir si Twitter décidera de la déployer à grande échelle par la suite ou non.