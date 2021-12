Le nouveau CEO de Twitter déjà ciblé par l'extrême droite américaine, tweets (et mauvaise foi) à l'appui

Le 29 novembre dernier, Jack Dorsey, le cofondateur emblématique de Twitter, officialisait son départ. Il laisse Parag Agrawal à la tête de la compagnie. Originaire du Sud de l'Inde et diplômé de l’Indian Institute of Technology, il rejoint les États-Unis en 2005 puis le site à l'oiseau bleu six ans plus tard. Dernièrement, il y occupait le poste de CTO (ou directeur de la technologie) avant d'être propulsé P.-D.G.