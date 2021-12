Vous pouvez à présent demander à Twitter de retirer une photo de vous

L'entreprise a indiqué procéder à cette mise à jour de sa politique dans l'espoir de réduire « l'utilisation abusive des médias pour harceler, intimider et révéler l'identité de personnes privées, ce qui impacte de façon disproportionnée les femmes, les activistes, les dissidents et les membres de communautés minoritaires ». Ce changement n'empêchera pas activement les utilisateurs de poster des photos et vidéos sans le consentement des personnes représentées, mais permettra à ces dernières d'agir après coup. Désormais, elles pourront les signaler pour demander leur retrait. Pour éviter les abus, seules les demandes émanant de la personne visible sur le média ou d'une personne habilitée à la représenter seront prises en compte.