Google va mettre en avant les articles originaux dans ses résultats de recherche

Les articles originaux mis en avant par l'algorithme Google

Source : Neowin

De quoi permettre à certaines rédactions, qui ont une information avant tout le monde, de profiter des retombées en termes de visiteurs.Comme toujours, l'algorithme Google joue la part du mystère et n'en dit pas plus sur son fonctionnement. Seule certitude : les articles originaux seront mis en avant. Il faut dire qu'une information est, logiquement, partagée par énormément de rédactions. Celle obtenant un « scoop » avant tout le monde pourra donc profiter de meilleures retombées si l'on en croit Google.Google précise également que la réputation d'un média et la qualité de l'article sera déterminant dans la mise en avant. Ces nouvelles directives ont été transmises aux employés façonnant l'algorithme - toujours dans le secret.À noter qu'en plus de la mise en avant des articles originaux, ces derniers devraient rester plus longtemps parmi les premiers résultats. Rien n'indique en revanche quand sera déployée cette nouvelle directive.