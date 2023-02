Vous voulez visiter Cuba ? Faites attention, la connexion internet y est... catastrophique

Cuba, déjà en proie à un ralentissement de la distribution de nourriture, de médicaments et de carburant, affronte aussi un autre problème dont les habitants se passeraient bien : internet est affreusement lent. Ces derniers mois, les observateurs ont noté un réel ralentissement des connexions, poussant certains utilisateurs à se lever en pleine nuit pour profiter de débits plus élevés et télécharger ou envoyer certains contenus.