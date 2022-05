Cet utilisateur américain explose le record de connexion de Starlink avec 300 Mbits/s au compteur !

Il nous apprend que le débit médian de Starlink aux États-Unis étaient de 104,97 Mbits/s (download) et de 12,04 Mbits/s (upload). Les débits s’avéraient assez variables selon les zones. La vitesse de téléchargement médiane la plus rapide concernait le comté de Miami Date, en Floride, avec une valeur de 191 Mbits/s. Le comté de Columbia, en Oregon, affichait les résultats les plus faibles, avec un débit montant médian de 64,95 Mbits/s.