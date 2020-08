Instagram vérifiera l'identité de comptes "suspects" avec une pièce d'identité

Le message d'Instagram est clair : "Nous voulons que le contenu que vous voyez sur Instagram soit authentique et provienne de véritables personnes, et non pas de robots ou d’autres comptes qui essaient de vous induire en erreur."



Ainsi, dès aujourd'hui, Instagram explique qu'il demandera aux personnes de confirmer leur identité si un compte affiche un comportement potentiellement non authentique.