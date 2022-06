Vous pouvez désormais épingler jusqu’à 3 posts ou Reels sur votre profil Instagram

Meta a opéré de nombreuses modifications sur Instagram et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. On peut par exemple noter l'augmentation de la durée des Reels ou la possibilité de personnaliser l'affichage de nos photos. Plus étonnant encore, le réseau social s'est offert un logo sensiblement différent il y a peu. Il ne s'agit pas d'immenses révolutions, mais plutôt d'aménagements pour moderniser l'application mobile.