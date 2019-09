Un escape game géant organisé à la gare de Bordeaux, pour la bonne cause

La carte murale de la gare de Bordeaux Saint Jean (© Wikimedia))

Pour sauver la carte murale historique de la gare

Source : Communiqué de presse

Si certains amateurs de suspens et d'enquête rodent autour de la gare SNCF de Bordeaux Saint Jean entre le 15 et le 19 octobre, sachez que celle-ci se transformera en terrain de jeu pour l'occasion, afin d'y vivre ce qui pourrait être une aventure unique. En partenariat avec la société spécialisée Échappe-toi, SNCF Gare & Connexions organise un jeu au service de la conservation du patrimoine.Sous forme d'escape game, 4 sessions de 60 minutes seront organisées, chaque soir, entre 21h et 1h du matin. Des équipes de 2 à 8 joueurs devront affronter le professeur Machiavelyx, que l'on dit redoutable, pour sauver le monde d'un horrible destin. Quelque 3 000 places sont proposées pour cette semaine de jeu et disponibles sur le site bordeaux.echappetoi.com . Le tarif est fixé à 29 euros par place, et 22 euros si vous avez moins de 14 ans.Le jeu est organisé pour la bonne cause puisqu'une partie des fonds provenant de la billetterie sera reversée à la remise en état de la carte murale du hall 1 de la gare. Officiellement dévoilée en 1929, la carte d'une surface de 75 m² continue de se dégrader, et il devient urgent de restaurer celle qui est inscrite aux Monuments historiques depuis 1984. 2 000 heures de travail sont nécessaires à sa rénovation, qui court jusqu'au mois de décembre, avec un budget total de 120 000 euros.