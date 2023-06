L'union fait la force ? Comment ces 4 grands constructeurs veulent, ensemble, s'imposer sur le marché de l'électrique

L'alliance solide entre Hyundai Motor Group et de Samsung, SK et LG sont un témoin de l'effort conjoint de ces entreprises pour se positionner avec force dans l'industrie de l'automobile électrique. En prenant appui sur des technologies nationales, le groupe a deux objectifs : réduire ses coûts de production et établir des lignes de communication plus efficaces pour accélérer le processus de recherche et de développement.