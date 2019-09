Google va moins écouter et conserver ce qu'entend Assistant

Google devient plus transparent...

... et améliore la sécurité

Source : Blog Google

Début août 2019, Google déclarait mettre temporairement un terme aux écoutes des conversations avec Assistant par des humains. Un laps de temps qui devait lui permettre de mener une enquête et de mettre en place une nouvelle procédure garantissant une meilleure protection de la vie privée des utilisateurs. Désormais, la firme de Mountain View va reprendre les écoutes, mais annonce plusieurs changements.Google commence par rappeler que les conversations passées avec son assistant intelligent ne sont, par défaut, pas stockées sur ses serveurs. Lors du paramétrage de Google Assistant, l'utilisateur a en effet la possibilité de refuser que ses fichiers audio soient enregistrés. Malheureusement, il n'est pas possible de changer d'avis après avoir activé Assistant pour la première fois. L'entreprise promet qu'elle va faire en sorte que les utilisateurs puissent de nouveau confirmer leur consentement à cette fonctionnalité, et qu'aucune conversation ne sera écoutée tant qu'ils n'auront pas validé l'option une nouvelle fois.Une des modifications apportées est le fait que Google va désormais clairement indiquer que des fichiers audio peuvent être écoutés par des humains. Il y avait auparavant une ambiguïté pouvant laisser penser que seuls des robots analysaient les conversations. À noter que la société vous encourage tout de même à accepter d'être écouté car cela permet de mieux reconnaître votre voix à long terme et d'améliorer les capacités d'Assistant en général, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des langues et des accents.Le géant américain explique aussi avoir ajouté une couche de protection supplémentaire pour préserver la vie privée de celles et ceux qui acceptent que leurs conversations soient écoutées. Il ne s'épanche par contre pas en détails, précisant seulement que, comme auparavant, les fichiers audio ne seraient jamais associés à un nom ou à des données personnelles. Environ 0,2% des échantillons audio sont écoutés par des experts.Enfin, Google assure qu'il va supprimer plus systématiquement les données audio. Il va surtout se concentrer sur les situations lors desquelles Assistant est involontairement activé. «», est-il expliqué. De plus, la «» des fichiers vieux de plusieurs mois va être supprimée. Tous ces changements seront apportés avant la fin de l'année 2019.