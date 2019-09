Une seconde voix arrive dans Google Assistant en France (notamment)

Une nouvelle voix pour Google Assistant

Source : Engadget

Si aux États-Unis, les utilisateurs de Google Assistant ont le choix entre différentes voix (dont certaines très connues), en France, comme dans beaucoup d'autres pays, seule la voix par défaut est disponible.Heureusement, Google vient d'annoncer qu'une seconde voix allait être disponible dans d'autres langues que l'anglais, à savoir : l'allemand, le norvégien, l'italien, le coréen, le néerlandais, le japonais... et le français !La mise à jour est actuellement en cours de déploiement, il se peut donc qu'elle ne soit pas disponible sur votre terminal. Pour modifier la voix, il suffit simplement de se rendre dans les paramètres de Google Assistant, et de choisir la voix souhaitée, avec une voix féminine (rouge) et une voix masculine (orange).