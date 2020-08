Google met 450 millions de $ dans le spécialiste de la sécurité domotique ADT

Dans un communiqué, Google et ADT annoncent avoir signé un partenariat stratégique qui inclut une prise de participation du moteur de recherche à hauteur de 6,6%, soit un montant de 450 millions de dollars.

Pour Google, cet accord va lui permettre d'accroitre sa base utilisateurs et ses parts de marché dans l'univers de la domotique, où elle est fortement concurrencée par Amazon et son assistant connecté Alexa. ADT pourra fournir des enceintes Google Nest à ses clients pour que les utilisateurs puissent accéder à l'ensemble de leurs accessoires de sécurité, intégrés à Google Home, et se créer un écosystème complet .

Concernant ADT, ce partenariat lui fera profiter des technologies développées par Google sur le plan de l'intelligence artificielle afin d'améliorer la détection des individus. "Les clients d’ADT auront également accès à Nest Aware, un service qui tient les gens informés des événements importants chez eux, y compris des alertes intelligentes et l’enregistrement de l’historique des événements pendant 30 jours maximum", indique Rishi Chandra, vice-président en charge de Google Nest.