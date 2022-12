Vous devinerez (facilement) quel film a été le plus piraté cette année pour Noël

Le site TorrentFreak, en partenariat avec IKnow, a établi un top 5 des classiques de Noël les plus téléchargés au cours de ces derniers jours. Comme nous pouvions l'imaginer, c'est la comédie sortie en 1990 Home Alone (ou Maman, j'ai raté l'avion !) qui occupe la première place chez les principales adresses de téléchargement. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est la suite Home Alone 2: Lost in New York (Maman, j'ai encore raté l'avion !) qui arrive en deuxième position. Un règne sans partage !