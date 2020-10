Tim Burton travaille à une nouvelle série autour de la Famille Addams

Les informations rapportées par le média Deadline sont encore à prendre avec des pincettes, mais il semblerait que les adeptes de La Famille Addams pourront prochainement compter sur une nouvelle adaptation. En effet, l'œuvre de 1938 déjà maintes fois portée à l'écran sous différentes formes au fil des années pourrait bien revenir au format série TV.

Cette fois, c'est le réalisateur Tim Burton qui voudrait proposer un show en live-action. Étant donné sa filmographie souvent atypique (Beetlejuice, Edward aux Mains d'Argent…), cela aurait du sens. L'Américain serait donc en train de négocier pour non seulement produire, mais également réaliser tous les épisodes de ce show. Alfred Gough et Miles Millar de Smallville seraient eux aussi à la production, mais également à l'écriture et au poste de showrunners.

Toujours d'après Deadline, cette nouvelle version de La Famille Addams se déroulerait à notre époque, à travers les yeux de Wednesday Addams. Reste désormais à savoir qui récupérera le projet, tandis que le nom de Netflix ferait partie des favoris.