E-sport : comment l'IA nous promet le meilleur de l'action en jeu

L'idée est donc de définir l'objet à observer comme l'espace bi-dimensionnel vu par les spectateurs, et non comme un seul objet à observer, ce que la détection d'objet traite à l'heure actuelle. Comme point de référence, les chercheurs ont collecté les données d'observation de 25 spectateurs sur une partie de StarCraft 2, autre titre majeur de l'e-sport en Corée du Sud, et hautement complexe à suivre pour des observateurs humains.

Les chercheurs ont ensuite appliqué une distinction entre les zones observées par les spectateurs, identifiées par l'unité « une ». Le reste de l'écran est ainsi rempli de zéros, afin que l'observateur automatique ne s'intéresse qu'aux zones attirant le regard des spectateurs.

Toutes ces données ont nourri le réseau neuronal de l'observateur automatique afin qu'il définisse efficacement les « régions d'intérêt commun ». Dans leurs tests préliminaires, les chercheurs ont ainsi remarqué que leur création se montrait nettement plus efficace que les observateurs automatiques développés jusqu'alors.

Dr Kyung-Jong Kim estime ainsi que ce projet pourrait apporter de nombreux bienfaits pour les spectateurs d'événements e-sportifs, notamment avec le développement de transmissions multi-écrans. Le revers de la médaille, c'est que les observateurs humains, dont les services sont parfois estimés trop onéreux pour des compétitions à petit budget, pourraient bientôt se retrouver sur le banc de touche.