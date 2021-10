Pour les 19 ans du télescope Integral, l'ESA raconte son sauvetage le mois dernier

Ce n'est pas une insulte que de dire que les opérations avec le télescope orbital Integral sont généralement de l'ordre de la routine. Car il fête ce 17 octobre les 19 ans de sa mise en orbite, avec un décollage en 2002 grâce à un lanceur russe Proton.

La mission ESA est gérée au jour le jour par le centre de contrôle de l'ESOC (aux Pays-Bas), le centre dédié aux missions astronomiques, l'ESAC (proche de Madrid) et par les équipes de maintenance d'Airbus Defence & Space qui s'occupent du satellite. Chacune de ses orbites l'emmène entre 1 900 et 147 500 km d'altitude, bien loin des perturbations terrestres, pour qu'il puisse observer avec ses quatre instruments scientifiques quelques-uns des événements les plus énergétiques de l'univers : trous noirs, étoiles à neutron , nuages de gaz, supernovas…

Malgré son âge, il fournit des résultats précieux pour cartographier les sursauts gamma, et ses données ont été cruciales pour mieux comprendre l'origine de l'antimatière dans l'univers proche. Toutefois, Integral a réservé une sacrée surprise à ses équipes le 22 septembre dernier.