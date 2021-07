Trou noir VS étoile à neutrons : la rencontre observée grâce aux ondes gravitationnelles

Ce qui est intéressant avec ces détections, c'est que plus il y en aura (et les scientifiques comptent dessus dans les années à venir), plus les équipes seront capables d'identifier rapidement le type de fusions qu'ils observent et de les classer.

Trois « types » sont considérés comme les plus courants aujourd'hui via les ondes gravitationnelles : les doubles étoiles à neutrons, les doubles trous noirs et les binaires trous noirs avec étoile à neutrons. De cette façon, les scientifiques espèrent être prochainement capables de mieux comprendre les processus de formation. Les chercheurs de l'observatoire KAGRA au Japon estiment de façon préliminaire que près d'un tiers des collisions entre trous noirs sont issues de rencontres « tardives » après leur formation.