Un nouveau Dead Space serait en développement chez EA Motive

« Come get some! », « Let’s rock! » ou « What are you waiting for? Christmas ? ». Autant de répliques cultes tirées du même jeu, prononcées par le même personnage… Et quel personnage ! Duke Nukem et plus précisément Duke Nukem 3D rappellera des souvenirs à plus d’un joueur tant le titre a fait l’effet d’une bombe dans le paysage bien lisse du jeu vidéo. Action et second degré, que demander de plus ?