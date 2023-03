Découvrez les deux nouveaux vélos électriques pliants à prix très bas signés Decathlon

Le site de Decathlon recense deux nouveaux modèles de vélos électriques pliants, les E Fold 100 et E Fold 500, qui viennent compléter le catalogue de la marque au côté du Tilt 500. Ce sont des modèles vendus respectivement 899 et 1099 euros. Forcément, si l’on compare avec des vélos électriques pliants haut de gamme, du genre l'Electric P Line de Brompton, proposé à plus de 4 000 euros, les caractéristiques ne sont pas vraiment les mêmes. Mais dans leur gamme de prix, ces modèles signés Decathlon ont quand même de sérieux arguments à faire valoir, surtout l’E Fold 500.