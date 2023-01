Vélos : et maintenant, un BMX à assistance électrique !

Le BMX électrique de SWFT pèse 18 kg et peut transporter son usager à une vitesse maximale de 32 km/h. En comparaison avec un VAE plus classique, ce modèle se veut plutôt léger. Cela s'explique notamment par le poids des composants intégrés dans l'engin, à savoir la batterie plutôt compacte et le moteur pas si puissant. Ce choix de poids des composants est stratégique et s'établit en raison des matériaux de conception d'un BMX qui se doivent d'être résistants aux chocs. En contrepartie, précisons que la batterie n'est pas amovible, ceci étant une raison de plus de disposer d'un vélo léger.