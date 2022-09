Yamaha dévoile un nouveau moteur pour vélo électrique, fabriqué en France

Cette nouvelle unité se veut plus légère et plus puissante que la très populaire PWseries ST lancée en 2018, et promet avoir été conçue pour répondre aux besoins des fabricants européens de vélos électriques.

Produisant un couple maximal de 75 Nm, la nouvelle unité d’entraînement Yamaha PWseries S2 est 7 % plus puissante que la PWseries ST, tout en affichant seulement 2,85 kg sur la balance, soit 16 % de moins que le modèle précédent.

Selon le constructeur, la taille réduite de l’unité d’entraînement PWseries S2 va permettre aux partenaires de Yamaha de concevoir des cadres de modèles Sport et Trail au look épuré et minimaliste, avec des bases plus courtes, ce qui peut potentiellement accroître la rigidité globale pour une plus grande maniabilité et une meilleure traction de la roue arrière.