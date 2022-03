Yamaha a des cyclomoteurs et des vélos électriques dans ses cartons pour 2022

Les deux scooters seront respectivement nommés E01 et Neo's (oui, avec une apostrophe). L'E01 avait déjà été présenté une première fois il y a quelques années, au Tokyo Motor Show. Sa puissance électrique est équivalente à celle d'une 125 cc. Il doit d'abord être lancé en tant que véhicule partagé dans une grande ville d'Europe (reste à savoir laquelle) avant la sortie d'un modèle grand public, d'ici 2 à 3 ans.

Le Neo's est plus modeste et se rapproche davantage d'une 50 cc. Sa sortie est imminente (c'est l'affaire de quelques semaines), et pourtant, il n'est pas non plus accompagné d'une fiche technique. Seule donnée connue : il disposera d'une batterie amovible.