Voici comment bénéficier d'une aide de l'État grimpant jusqu'à 4000 euros pour l'achat d'un vélo à assistance électrique (VAE)

Si vous songiez à vous offrir un vélo à assistance électrique (VAE), autant dire que depuis deux semaines et jusqu'à la veille de l'année 2023, l'affaire est d'autant plus intéressante. En effet, l'État vient de rehausser le niveau de la prime à la conversion pour l'achat d'un VAE. En lieu et place de la limite de 1500 euros pour les vélos à assistance électrique éligibles, la prime peut désormais grimper jusqu'à 4000 euros sous certaines conditions.